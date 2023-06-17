وصول أولى طلائع #حجاج_السودان بميناء #جدة الإسلامي

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثله بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، أولى طلائع قاصدي البيت الحرام القادمين من جمهورية السودان، وذلك في ميناء جدة الإسلامي.

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في تغريدة على "تويتر" أن إدارة المساجد بجدة قامت بتوزيع عدد من الكتيبات التوعوية والإرشادية، التي تُمكّن الحجاج القادمين من السودان، من التعرف على أحكام المناسك.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية وزعت (213.558) مطوية دعوية على حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، منذ بدء وصول الحجاج، وذلك ضمن جهود الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال.