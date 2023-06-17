“#ميتا” تكشف سبب عطل “#واتساب و #فيسبوك “

كشفت شركة "ميتا" العالمية، عن إصلاح العُطل الذي أصاب تطبيقاتها "واتساب وفيسبوك وإنستجرام وماسنجر"، بعد شكوى عدد كبير من المستخدمين، من وجود مشكلات عديدة في استخدام التطبيقات.

وأوضحت "ميتا"، أن العطل حدث نتيجة وجود أعطال في الخوادم التي تحافظ على تشغيل خدماتها، أمس الجمعة، واستمرت الأعطال فترة تقترب من الساعتين، قبل أن تعود للعمل مرة أخرى بعد إصلاحها.

وقدمت الشركة اعتذارا للمستخدمين، عن عدم تمكنهم من الوصول لحساباتهم على منصاتها المختلفة، خلال تعليقها على موقع «downdetector»، المختص في مراقبة سير واستخدام المنصات الاجتماعية الرئيسية كلها حول العالم.

وأكدت أنها تدرك المشكلات المتعلقة بمدير الإعلانات، وهي أداة الإعلان التي تتيح للعلامات التجارية شراء وإنشاء إعلانات فيسبوك.