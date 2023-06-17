الخطوط_السعودية تُدشن أولى رحلاتها من مطار #نيس الفرنسي إلى #الرياض

احتفلت شركة الخطوط السعودية بتدشين أول رحلة لها من مطار «نيس» الفرنسي، وذلك إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ومساء أمس الجمعةـ، دشّنت «الخطوط السعودية»، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، أولى الرحلات المتجهة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مطار «نيس كوت دازور» الدولي في مدينة «نيس» الفرنسية.

ويعد مطار «نيس» بذلك ثاني وجهات «الخطوط السعودية» على مستوى محطات الجمهورية الفرنسية، ضمن المراحل التطبيقية لاستراتيجيتها التي تستهدف توسيع شبكة رحلاتها الدولية، كما تأتي ضمن أحدث رحلاتها الموسمية لصيف هذا العام.

وغادرت أولى رحلات «الخطوط السعودية» مطار الملك خالد الدولي بالرقم «SV129» إلى مدينة «نيس»، بحضور نائب الرئيس للعمليات الأرضية بالشركة، محمد باعكضه، والرئيس التنفيذي للتشغيل في شركة «مطارات الرياض»، محمد الشمري، وعدد من مسؤولي العمليات والتشغيل، وتم قص الشريط الافتتاحي إيذاناً بانطلاق أولى الرحلات، في الحفل الذي أقيم في صالة «الفرسان» الدولية بالمطار.

وشدد «باعكضه» على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، عبر تدشين وجهات «الخطوط السعودية» إلى مطار «نيس»، لتنضم إلى رحلاتها القائمة إلى مطار «شاردي قول» بالعاصمة باريس، ضمن خطة أعلنتها الشركة مطلع العام الحالي، بهدف توسيع شبكة رحلاتها، تزامناً مع زيادة أسطول طائراتها.