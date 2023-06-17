“فليحفظ الله الملكة”.. زلة لسان جديدة لـ”#بايدن” تثير الجدل بين الأمريكيين

زلة لسان جديدة وقع بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما كان يتحدث في كونيتيكت على ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بالولايات المتحدة.

وختم "بايدن "كلمته بعبارة "فليحفظ الله الملكة"، ما أثار استغراب الحاضرين ووسائل الإعلام الأمريكية عمن يقصد الرئيس بعبارة الملكة، مما أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد البيت الأبيض أن تجمع صحفييه "ليس لديهم أدنى فكرة"، حول دوافع تحدث الرئيس الأمريكي بهذه العبارة.

ومثل هذه العبارة لا تتناسب نهائياً مع السياق الذي يخطب به بايدن، بالإضافة إلى ذلك، هذه العبارة هي بمثابة تسمية النشيد الوطني البريطاني، ولكن في الوقت الحالي هناك ملك رجل على العرش.

واشتهر بايدن خلال إطلالاته في الأشهر الماضية بنسيان الأسماء التي يريد الحديث عنها أو في خروجه عن صلب الموضوع الذي يتكلم عنه، وذلك ما أثار انتقادات واسعة حول أهليته للترشح لرئاسة البلاد لولاية ثانية.