طهران: وزير الخارجية السعودي يزور #إيران.. اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، سيبدأ زيارة رسمية إلى العاصمة طهران، اليوم السبت، معتبرة أن هذه الزيارة «حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة القائمة على حسن الجوار».

وقال علي رضا عنايتي، مساعد وزير الخارجية المدير العام لشؤون الخليج، والسفير الإيراني الجديد المعين لدى الرياض: «العلاقات الإيرانية السعودية ائتلاف من أجل السلام والتنمية، واستئناف هذه العلاقات وعودتها إلى مسارها الطبيعي، وزيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران، هي حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة المبدئية التي تقوم على حسن الجوار».

وأضاف في مذكرة بمناسبة زيارة وزير الخارجية السعودي وفق ما أفادت به وكالة «إرنا» الإيرانية: «خلال العامين الماضيين أدت سياسة حسن الجوار التي تنتهجها الحكومة في منطقة الخليج إلى تطوير وتعميق العلاقات مع الدول المجاورة الجنوبية لإيران، واستمرار هذه الاستراتيجية في شكل سياسات ومبادرات خلال فترات مختلفة، هي علامة على تصميم الحكومة الايرانية على تعزيز وتعميق القواسم المشتركة وحل سوء التفاهم».

وشدد على أن العلاقات الإيرانية- السعودية «تستند على سياسة حسن الجوار وإعطاء الأولوية للعلاقات مع الجيران والتي تتبعها حكومة رئيسي وجهازها الدبلوماسي من أجل تفعيل القدرات المحتملة والمعلقة في العلاقات المتعددة الأطراف لبلدنا مع جيرانها».

وتابع: «إيران تعتقد أن إستمرار المشاكل بين دول الجوار وتحويلها إلى أزمات لم يخدم سوى مصالح قوى من خارج المنطقة»، معربا عن أمله في أن «توفر القدرات والتسهيلات الهائلة لبلدان المنطقة في المجالين السياسي والاقتصادي العديد من القدرات لتحقيق التنمية الشاملة للمنطقة».