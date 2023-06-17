توجه للطبيب فورا.. الكشف عن 5 علامات تظهر في #القدمين تشير إلى الإصابة بـ”#سرطان_الجلد”

مع ارتفاع درجات الحرارة ، مع دخول فصل الصيف ، حذر مجموعة من الأطباء ، من التعرض المباشر لأشعة الشمس لما لها من آثار صحية خطيرة على الجلد والبشرة.

وأكد الأطباء أنه مع ازدياد التعرض لأشعة الشمس تزداد احتمالية الإصابة بسرطان الجلد، موضحين أن العلامات الأكثر شيوعا لسرطان الجلد هي:

1-الشامة متعددة الألوان.

2-الشامة كبيرة الحجم.

3-الشامة التي يتغير شكلها بمرور الوقت.

4-الشامة المتورمة.

5-نزيف أو حكة لدى النساء.

وتابع الخبراء أن المكان الأكثر شيوعا للإصابة سرطان الجلد هو الساقين، أما الرجال فتظهر الأعراض غالبا في الظهر أو الجذع.