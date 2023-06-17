مصادر لـ #رويترز: مقتل 17 شخصاً في ضربة جوية جنوب #الخرطوم

قُتل 17 شخصاً في ضربة جوية جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء عن السلطات الصحية في السودان.

وأفادت نقابة أطباء السودان في آخر التقارير الميدانية الصادرة عنها بشأن القتلى والجرحى، وذلك عن الفترة من 27 مايو حتى 12 يونيو الجاري، بأنه ما زالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، لليوم التاسع والخمسين على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم.

وأوضحت أن عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات ارتفع إلى 958 حالة وفاة، و4746 حالة إصابة، من بينها 92 حــالة وفاة و1025 حــالة إصابة (من بينها حالات غير مستقرة)، في الفترة بين 27 مـــايو -12 يونيو.

وأضافت أن عدداً كبيراً من الضحايا سقوطوا، من بينهم أطفال ونساء وكبار سن، نتيجة الاقتتال في مدينة الجنينة، في وضع كارثي هو الأسوأ على الإطلاق في تلك المدينة.

وأشارت إلى أنه تعذر تماماً حصر الضحايا في مدينة الجنينة حيث أن جميع مستشفيات الجنينة خارج الخدمة والمدينة محاصرة والاتصالات منقطعة عن المدينة.

وبينت أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، حيث لم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.