فيديو.. مواطن يكشف عن راتبه بشركة “#أرامكو” قبل 92 عاما

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمواطن مسن وهو يكشف عن راتبه أثناء عمله بشركة "أرامكو" السعودية قبل 92 عاما.

وقال المواطن ردا على سؤال شاب سأله عن راتبه الذي كان يتقاضاه بالشركة، إنه كان لا يتخطى 25 ريال في الشهر.

رد المواطن المسن أثار اندهاش واستغراب الشاب، فيما نال المقطع إعجاب المغردين.

أما اليوم فمتوسط رواتب الموظفين في "أرامكو" تتراوح ما بين 15 ألف إلى 20 الف ريال في الشهر ، على حسب المؤهل والتخصص والخبرات السابقة.

وأعلنت أرامكو عن تحقيقها أرقامًا تعدُّ الأولى في تاريخها، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018، حيث بلغ صافي الدخل 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار، و38 مليار دولار للتدفقات النقدية مقارنةً بـ35.6 مليار دولار، فيما سجّل الإنفاق الرأسمالي 14.5 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار.