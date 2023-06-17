أهلاً بالبطل الستي.. في السعودية 

في احتفال كبير، في البطولة الأكبر والأضخم حول العالم ، الشيخ " منصور بن زايد " يحتفل ببطولة دوري الأبطال لمانشستر سيتي الأولى في تاريخه، كان النادي السماوي بعيد عن البطولات والأضواء ، و افتقد لأساسيات البطل.

أعتقد أن نقطة التحول التي حدثت في النادي السماوي هي تملّكه من الشيخ منصور بن زايد بتكلفة لم تتجاوز ٢٠٠ مليون باوند ومن تلك اللحظة التي أجتمع فيها الفكر والمال أستطاع المان سيتي السيطرة على البطولات المحلية وتحقيق المنجزات والمعجزات التي استعصت عليه ويأس من تحقيقها، إضافةً إلى تنامي القوة السوقية للفريق التي تضاعفت لقرابة الخمسة أضعاف.

بعد التملّك الاماراتي للمان سيتي قام بنقله من نادي يقبع في الظل إلى الأضواء ومن نادي لا يكاد يعرف إلى أكبر الأندية العالمية و تخشى مقابلته الفرق العريقة.

ليس ذلك فحسب، بل نقل صورة رائعة و مميزة عن المستثمر الإماراتي والمستثمر الخليجي و العربي في كل المجالات وعلى وجه الخصوص المجال الرياضي.

لايوجد حديث اليوم على الساحة الرياضية في العالم أجمع سوى الحديث عن صانع التاريخ والأمجاد الإماراتي الشيخ منصور وعن فكره لا ماله، وكيف حقق ثلاثية لم تسبق وهي الحصول على كل بطولات الموسم.

بطولة كأس العالم القادمة ستقام بالسعودية و سيكون السيتي أحد المشاركين ممثلًا عن قارة اوروبا، السعودية التي اصبحت ارضًا للبطولات العالمية بشتى انواعها، و بدعم من سمو سيدي ولي العهد الأمير " محمد بن سلمان " الذي نقل المملكة لمستوى عالي في كافة المجالات.

ختاما

الشيخ منصور أظهر للعالم أن كرة القدم سهلة ولا تحتاج إلى تعقيدات للحصول على البطولات، و ستكون الرياض مستضافة لأول بطل اوروبي يملكه خليجي.