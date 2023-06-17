المحكمة_العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر #ذي_الحجة.. غداً #عاجل

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء غدٍ الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وذكرت المحكمة في بيان أنه «نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 170 / هـ ) بتاريخ 1 / 11 / 1444هـ، أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م».

وأضافت: «ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».

وواصلت: «تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين».