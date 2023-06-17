باريس_سان_جيرمان يقترب من مدرب مفاجأة

كشفت بعض التقارير عن تطورات ملف المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير صادر لها، أن الاتفاق بين المدرير الفني والفريق تم ولم يتبق سوى تفاصيل صغيرة حتى يتم الإعلان رسميًا عن تدريب ناجلسمان لباريس، لكن لم يتم الكشف عما حدث وما أدى إلى انهيار المفاوضات.

وأضاف التقرير، أن هناك 3 مدربين على طاولة الإدارة من أجل الاختيار من بينهم لتولي المهمة خلفا للمدير الفني كريستوف جالتييه.

الأول هو الإسباني لويس إنريكي، وبحسب الصحيفة فإنه المرشح المفضل وكذلك في قطر يُفضلون أن يتولى هو تدريب الفريق، والثاني هو تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن وهو خيار أبعد قليلا.

وقالت "ليكيب"، إن الخيار الثالث هو تياجو موتا وهو يدرب حاليا فريق بولونيا الإيطالي، وقادهم في 34 مباراة فاز في 14 وتعادل في 9 وخسر 11.