الأرصاد: صيف هذا العام «ساخن».. وأعلى من المعدل بـ1.5 درجة مئوية #عاجل

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن مفاجأة غير سعيدة بشأن الأجواء المتوقعة على المملكة خلال صيف هذا العام.

وقال «القحطاني» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «المملكة دخلت أجواء الصيف أرصادياً منذ 17 يوماً، والتقارير المناخية تشير إلى صيف ساخن أعلى من المعدل بـ 1.5ْم على عدد من المناطق».

وتوقع «الأرصاد» بالنسبة لطقس اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية و الرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.

وأشار المركز في تقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.