باريس_سان_جيرمان يقترب من لاعب عربي كبير

كشفت بعض التقارير الصحفية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت صحيفة "فوت ماك" التركية، في تقريرها، اليوم السبت، أن محمد صلاح، سيكون خليفة ميسي، في باريس سان جيرمان، الذي رحل عن الفريق مع نهاية عقده وانضم إلى فريق إنتر ميامي المنافس في الدوري الإمريكي.

وأشار التقرير إلى أن محمد صلاح، على رأس قائمة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان لضمه في الصيف المقبل، وسيقدم سان جيرمان عرضًا خلال الأيام المقبلة للاعب المصري.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يفتح نادي الإنجليزي باب رحيل أمام محمد صلاح، بمبلغ 150 مليون يورو.