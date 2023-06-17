وزير_الخارجية_السعودي من #طهران: المباحثات مع نظيري الإيراني اتسمت بالإيجابية والوضوح

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن محادثاته الثنائية مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تناولت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتعاون في مجالات عدة، إلى جانب مناقشة الأمن الإقليمي في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي مع الأمير فيصل بن فرحان في طهران: « اتفقت مع وزير الخارجية السعودي على تعزيز التعاون في مجالات عدة، وبحثت معه قضايا إقليمية ودولية، ونسعى لنشر السلام والأمن في المنطقة ودعم العلاقات الاقتصادية».

وقال الأمير فيصل بن فرحان في المؤتمر: «المباحثات مع نظيري الإيراني اتسمت بالإيجابية والوضوح».

ووصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة طهران، على أن يعقبها مؤتمر صحفي للجانبين.

وتعد هذه أول زيارة لوزير خارجية سعودي إلى إيران منذ أكثر من 10 سنوات، ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية خلالها مع كل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في طهران.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية السعودي، سيبدأ زيارة رسمية إلى العاصمة طهران، اليوم، معتبرة أن هذه الزيارة «حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة القائمة على حسن الجوار».