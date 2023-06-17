بعد حفل #مشواري.. محمد #منير متحدثا عن رحلته: “بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت”

عبّر المغني المصري محمد منير عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه حفله "مشواري" الذي أقيم على مسرح "بنش مارك" في جدة، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وقال محمد منير خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش حفله بجدة: "بلا مجاملة أنا معملتش حاجة غير إني ركبت الطيارة بس وفي مصر مش بركب طيارة فحسيت إني مسافرتش أنا في بلدي بردو".

وعن نجاحه، قال: "حب الغناء.. معنديش شغلانة غيره.. أنا بصحى وأنام بفكر معنديش غير الغناء، بتذكر اليوم اللي توفت فيه أمي من كام سنة، فدخلت الحمام لقيت نفسي بغني في لحظة، واتخضيت وقولت الحدث عندي جلل النهارده، الغناء مش بيسبني في أي لحظة، هو حلمي وأملي".

وأكمل: "كنت أتمنى أكون متواجد في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة، أنا جزء من مشوار هاني شنودة، جزء أصيل يعني، ويا رب يدينا العمر ونحتفل بالمشوار تاني وتالت ورابع".