الملك على الحصان.. #تشارلز يحتفل بأول عيد ميلاد على عرش بريطانيا

شارك الملك تشارلز في أول عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاده رسميا بصفته الملكية، حيث امتطى أحد الخيول وتفقد الجنود خلال الحدث السنوي الذي يُقام منذ عام 1760.

ويأتي العرض العسكري المعروف باسم "تروبينج ذا كالار" بعد أسابيع من تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا في السادس من مايو أيار. وشارك في العرض جنود يرتدون معاطف قرمزية وقبعات من الفرو بينما عزفت الفرق العسكرية الموسيقى.

وبظهوره وهو يمتطي الخيل، أحيا تشارلز (74 عاما) تقليدا كانت والدته الراحلة الملكة إليزابيث قد تخلت عنه في عام 1986 عندما كانت في الستين من عمرها.

وفي التكريم السنوي للملك من جانب الجيش البريطاني، قدم الجنود التحية الملكية للعاهل البريطاني تشارلز الذي تفقد الجنود أمام جمهور من ثمانية آلاف شخص.