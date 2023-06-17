بايدن يأمل في لقاء الرئيس الصيني قريبا

يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج في غضون الأشهر القليلة المقبلة,

وقال إن قادة الصين لم يكونوا على علم بالتفاصيل المحيطة بمنطاد تجسس مزعوم أسقطته الولايات المتحدة في فبراير.

وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين اليوم السبت: "لدى الصين بعض الصعوبات المشروعة التي لا علاقة لها بالولايات المتحدة"، وتابع: "أعتقد أن أحد الأشياء التي سببها المنطاد لم تكن فى كثير منها مسألة إسقاطه. لكنني لا أعتقد أن القيادة كانت تعرف مكانه أو تعرف ما بداخله وتعرف ما كان يجري"، مضيفا: "أعتقد أنه كان محرجا أكثر مما كان مقصودا"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت تصريحات بايدن قبل أن يستقل طائرة الرئاسة إلى فيلادلفيا لإلقاء خطاب لبدء حملة إعادة انتخابه لعام 2024.