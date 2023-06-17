إقلاع أول رحلة مباشرة من مطار #صنعاء إلى #السعودية منذ 2016

تقلع مساء اليوم السبت، أول رحلة تجارية مباشرة من مطار صنعاء في اليمن إلى المملكة العربية السعودية منذ عام 2016، وفق ما أعلنته قناة “العربية”.

وقال مراسل قناة “العربية” عبد المحسن الحربي، إن الرحلة الأولى للحجاج اليمنيين من مطار صنعاء سوف تصل إلى جدة في تمام الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت الرئاسة اليمنية في بيان مساء اليوم، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الخطوط الجوية اليمنية، تدشن عند الساعة الثامنة من مساء اليوم أول رحلة لنقل الحجاج من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

ويسافر الحجاج اليمنيون عبر مطار صنعاء إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام لأول مرة منذ 8 سنوات.