النصر يخطط للتعاقد مع #أوباميانج

كشفت بعض التقارير عن دخول نادي النصر في المفاوضات مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب فريق تشيلسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تبدأ أول يوليو المقبل.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رئيس النصر سيصل إلى لندن قريباً للتفاوض بشأن ضم صفقتين جديدتين من تشيلسي وهما حكيم زياش وابوباميانج.

وفي سياق متصل، أكد الصحف المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن زياش وربما أيضاً أوباميانج يقتربان من مرافقة البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام ناديي الأهلي والشباب بالتعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم تشيلسي.