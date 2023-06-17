الكرملين: خطة السلام الأفريقية بشأن #أوكرانيا صعبة التحقيق

أكد الكرملين، أن خطة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا صعبة التحقيق، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى اهتماما بالأمر.

وقال الكرملين في تصريحات مساء اليوم السبت، إن الوفد الأفريقي لم يسلم أي رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الرئيس بوتين.

وأضاف الكرملين: “روسيا ستواصل الحوار مع الدول الأفريقية بشأن الصراع في أوكرانيا”، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لإجراء حوار بشأن الحد من التسلح وتعتبره حيويا.

وكان الرئيس الروسي قد قال في تصريحات اليوم إن بلاده مستعدة لأخذ الوساطة الأفريقية بعين الاعتبار لكن كييف ترفض الحوار.

وأضاف بوتين لوفد الوساطة الأفريقية: “منفتحون على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا”، مشددا على أن العلاقات الروسية الأفريقية تنمو بفاعلية.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفدا أفريقيا رفيع المستوى في مدينة سانت بطرسبرغ، اليوم السبت، وذلك بعد يوم من زيارة الوفد الذي يضم قادة وممثلين من سبع دول أفريقية إلى أوكرانيا، في إطار مبادرة سلام يقدمونها للبلدين المتحاربين.