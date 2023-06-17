6 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية للفصل الثالث وسط متابعة إدارات #التعليم لضمان تأديتها وتحقيق أفضل النتائج غدا

تنطلق غداً الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ، وتستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة ما عدا تعليم مكة والجموم وبحرة والكامل.

وينتظم قرابة 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث للعام الحالي، في جميع المراحل الدراسية بدءاً من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).

وخصصت وزارة التعليم ممثلةً في إدارات التوجيه الطلابي خدمة الاستشارات الهاتفية التي يقدمها مختصون في المجال التعليمي والنفسي؛ بهدف مساندة ودعم الطلاب والطالبات، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالاختبارات وتهيئتهم نفسياً؛ لتحقيق أفضل النتائج للتفوق الدراسي، مثمنةً في ذات الوقت جهود إدارات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية في الإعداد والتهيئة المبكرة لأداء الاختبارات والانتهاء من أعمالها، وإعلان النتائج في الوقت المحدد.

وتتابع وزارة التعليم تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ماهو مخطط له؛ مشددة على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس المقبل.

وشكّلت إدارات التعليم منذ وقت مبكر عدداً من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات، داعيةً مشرفيها ومديري المدارس إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.