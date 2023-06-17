السباق #نحو_الفضاء.. #السعودية الأولى في عدد الرواد

عقدت وكالة الفضاء السعودية - اليوم - الإيجاز المواكب لعودة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى المملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة المهندس عبدالله السواحه إن سرعة الإنجاز تحققت بتوجيه ولي العهد قبل قرابة العام بسرعة اغتنام فرص الفضاء، حيث ذكر أن قطاع الفضاء سيغير العالم كما نعرفه اليوم في الخمسين سنة القادمة، كما غيّر الإنترنت العالم في الخمسين سنة الماضية، مضيفا أننا اليوم نلمس ذلك عندما ننظر للفجوة الرقمية، فثلث العالم غير متصل، والطريقة الوحيدة لربط العالم غير المتصل ستكون عبر الفضاء، كما أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على كوكب الأرض والوصول للحياد الصفري ستكون من خلال مراقبة أنظمة البيئة والأرض، مشيراً إلى أنه سيفتح كذلك آفاقا جديدة، فالاختراعات في الفضاء هي التي أتت لنا بالدوائر المدمجة والهواتف الذكية والقوة الحاسوبية التي نعيشها اليوم، كما أنها أدت إلى ابتكار أنظمة كثيرة للحفاظ على البشرية في مختلف المجالات.

وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الدكتور محمد التميمي، أن المملكة في رصيدها الآن ثلاث رواد فضاء ما يجعلها الأولى في عدد الرواد على مستوى المنطقة، وتسعى لتأهيل القدرات الوطنية من هذه البرامج وتأهيلهم للمشاركة مع عدد من الدول للاستكشاف والاستثمار في الفضاء والذهاب للقمر والمريخ

ورفع رائدا الفضاء السعوديان - في بداية حديثهما - خالص الشكر وعظيم العرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ، ولسمو ولي العهد، على الدعم والتشجيع الكبير في هذه المهمة التاريخية.

وقالت رائدة الفضاء ريانة برناوي: إنني فخورة جداً كوني أمثل المملكة العربية السعودية وأول إمرأة سعودية عربية مسلمة تصل لمحطة الفضاء الدولية، وتمثل أجيالا قادمة، وطموحنا أن يشارك الشعب السعودي في مجال الفضاء بمختلف مجالاته ومعارفه والمملكة تتجه إلى مجال جديد بأربع رواد فضاء سعوديين نمضي على خطى بدأت فيها المملكة منذ 40 عاما.

وبدوره، ثمّن رائد الفضاء علي القرني، الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وقال :"إننا كرواد فضاء سعوديين شغوفين حالمين نهدف إلى رفع رسالة المملكة في استكشاف الفضاء وتحقيق رؤية المملكة في مجال الفضاء وسنصل إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.