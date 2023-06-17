الاتحاد يعلن عن صفقة #كانتي خلال ساعات

كشفت بعض التقارير عن حسم نادي الاتحاد صفقة نغولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

وأكد الحساب الرسمي لقنوات الكأس القطرية عبر تويتر: "غدا .. الفرنسي نجولو كانتي سيوقع رسميا لاتحاد جدة السعودي عقب التوصل لصيغة اتفاق على نسبة وكيله من الصفقة".

وفي سياق متصل، أكد رومانو فابريزيو، الصحفي الموثوق والمتخصص في سوق الانتقالات، أن إدارة نادي الاتحاد أنهت صفقة التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي، لاعب تشيلسي ويتبقى الإعلان الرسمي فقط.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" لا شك. سيلعب كانتي مع الاتحاد الموسم المقبل ، وتم إبرام الصفقة ومن المقرر الإعلان عنها قريبًا، بيان النادي السعودي سيكون الخطوة التالية".