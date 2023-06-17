الاتحاد_الأوروبي: كارثة غرق قارب المهاجرين قبالة #اليونان أسوأ مأساة في #البحر_المتوسط

وصف الاتحاد الأوروبي، كارثة غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل اليونان بأنه أسوأ مأساة في البحر الأبيض المتوسط.

وغرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان كان قد أبحر من ليبيا في إتجاه أوروبا، ويقل على متنه عدد يتراوح بين 400 إلى 750 شخصا حسب بيان صادر عن وزارة الهجرة المصرية.

وقال الاتحاد الأوروبي في تصريحات اليوم الأحد، إن كارثة غرق قارب المهاجرين قبالة اليونان قد تكون "أسوأ مأساة على الإطلاق" في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد غرق المئات في البحر المتوسط.

وأوضح الاتحاج الأوربي أن عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط زادت بنحو 600% منذ بداية العام الجاري، بسبب المهربين الذين يرسلون الشباب إلى الموت.

وتقل المركب التي غرقت قبالة اليونان مهاجرين غير شرعيين من دول مصر وسوريا وفلسطين، وأكدت مصر أن عدد مواطنيها المفقودين في الحادث غير معلوم حتى الآن بسبب غرق القارب في المياه العميقة، لكنها كشفت عن إنقاذ قرابة 46 مصريا حتى مساء يوم السبت من قبل السلطات اليونانية.