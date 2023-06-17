السفير #آل_جابر: مطار الملك عبدالعزيز بـ #جدة يستقبل طلائع الحجاج اليمنيين القادمين من مطار #صنعاء

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، عن استقبال الحجاج اليمنيين بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

وقال آل جابر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تنفيذاً لتوجيهات قيادة المملكة الهادفة الى التسهيل على القادمين من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ، وامتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة طلائع الحجاج اليمنيين القادمين جواً من مطار صنعاء الدولي".