دراسة تحدد عدد أكواب #الشاي المسموح بها يومياً

حددت دراسة طبية نشرت مؤخراً، عدد أكواب الشاي المسموح بتناولها يومياً لحماية الصحة وأعضاء الجسم مع التقدم في العمر.

وأكدت الدراسة التي نشرت في صحيفة "ميرور" البريطانية أن تناول كوبين فقط من الشاي يمكن أن يساعد في حماية الذاكرة مع التقدم في العمر.

وأوضحت أن المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في الشاي، والتي تسمى الفلافانول، تعزز قوة الدماغ وبالتالي تساعد في الذاكرة والتذكر.

يمكن أن يساعد الشاى فى التركيزعلى مستويات الطاقة والشاى كمشروب يحتوى على نحو ثلث إلى نصف الكافيين الموجود فى فنجان قهوة، لذا فهو رائع للأشخاص الذين يرغبون فى الحصول على دفعة إضافية بدون رشفة محفزة، وهو مركب يساعد جسمك على إنتاج المزيد من النواقل العصبية المهدئة، ويمكن للشاى الأسود أن يمنحك دفعة أكثر توازناً.

وجدت دراسة حديثة أن كوبين أو أكثر من الشاى الأسود يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب الإقفارية والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد الشاى فى تحسين صحة ووظيفة طبقة البطانة فى الأوعية الدموية، ويمكن أن يساعد هذا فى دعم تدفق الدم المناسب فى جميع أنحاء الجسم وتعزيز ضغط الدم الصحى.