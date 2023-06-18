بـ47 مئوية.. #مكة تسجل أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة  

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر" أن مدينة مكة تسجل أعلى درجة حرارة بـ47 درجة مئوية، فيما تسجل المدينة 42 درجة مئوية، وسجلت الرياض 41 درجة مئوية.

وأكد المركز أن مدينة أبها سجلت أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة، 20 درجة مئوية، وسجلت القريات كذلك 20 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأكد المركز أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة في بعض مدن المملكة: