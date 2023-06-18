هدنة #السودان تدخل حيز التنفيذ.. والقوات المسلحة :”سنرد على الخروقات”

دخلت هدنة قصيرة تمتد لـ72 ساعة حيز التنفيذ، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وعند الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، بدأت مفاعيل وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في بيان سعودي أمريكي مشترك، مساء أمس السبت.

فيما أكد الجيش في بيان، التزامه بهدنة جدة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "سيتعامل بالرد الحاسم مع أي خروقات يقوم بها المتمردون خلال مدة الهدنة"، في إشارة إلى الدعم السريع.

ويفترض أن تنتهي تلك الهدنة القصيرة عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، من صباح يوم 21 يونيو 2023.

وكانت كل من السعودية والولايات المتحدة اللتين ترعيان المفاوضات بين الجانبين منذ أواخر الشهر الماضي (مايو 2023) أعلنت أمس في بيان مشترك، أن "ممثّلي القوات المسلحة السودانيّة وقوات الدعم السريع اتفقا على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدّة 72 ساعة اعتبارا من تاريخ 18 - 21 يونيو الساعة 6 صباحا بتوقيت الخرطوم.