إسرائيل توافق على تنفيذ مشروع حقل غاز #مارين قبالة #قطاع_غزة

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للجهات المعنية صباح اليوم الأحد، موافقة مبدئية على تنفيذ مشروع تطوير حقل غاز «مارين» قبالة سواحل قطاع غزة.

وذكر مكتب «نتنياهو» أن هذا القرار جاء في إطار المفاوضات الجارية حالياً بين الجهات الثلاث المعنية: إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.

وأضاف: «تنفيذ هذا المشروع خاضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية، من خلال الحوار المباشر مع مصر للتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بهدف الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل».

وشدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن التقدم في المشروع مرهون بـ«الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل».