مبتعث سعودي يحصل على جائزة أفضل طبيب متدرب وباحث في #جامعة_نيويورك

نال المبتعث السعودي من جامعة جازان، عماد يحيى القاسم، جائزة جامعة ولاية نيويورك الأمريكية لأفضل طبيب متدرب وباحث على المستوى الأكاديمي والمسؤولية الاجتماعية.

وأوضحت الجامعة، أن الطبيب السعودي برز في مجال علم الأمراض، من خلال نشر أبحاثه في مجلات عالمية رصينة مثل «Nature»، ما منحه الاستحقاق لهذه الجائزة.

وأشارت الجامعة على موقعها الرسمي إلى تفاني «القاسم» أكاديمياً، ونشاطه أثناء مرحلة الدراسات العليا، إلى جانب تفاعله بشكل إيجابي مع الفريق الطبي، وتقديمه للعروض التقديمية المتعددة في المؤتمرات والمنشورات المستمرة التي تغطي علم الأمراض الجراحي وعلم المناعة.

وقال الدكتور عماد القاسم إن منجزه يأتي ترجمة لما يجده الطلبة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من دعم ورعاية واهتمام، واستمراراً للنجاحات العلمية التي برزت في أهم المحافل العلمية، ما يعكس طموحات أبناء البلد وحماسهم للمشاركة في تحقيق مستهدفات البلد وخططه الطموحة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: «هذه الجائزة تعد جزءًا من تفوق الشباب السعودي، الذي يعمل بجد لرفعة وطنه وإثراء المعرفة العلمية في ظل دعم القيادة الرشيدة».

وتُقدم هذه الجائزة سنويًا لتكريم طبيب واحد في علم الأمراض، ممن يظهر التزامًا بالتميز في التعليم أو البحث أو الممارسة السريرية أو خدمة المجتمع.