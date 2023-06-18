دعم مخزون مركز بنك الدم في مكة والمشاعر المقدسة بـ ٦٠٠ وحدة

شارك مركز خدمات نقل الدم، مُمثلًا ببنك الدم المركزي بالدمام، بـ ٦٠٠ وحدة من الدم مختلف الفصائل، لدعم مخزون مركز بنك الدم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج 1444 هـ.

وأفادت إدارة الصحة في المنطقة الشرقية بأن فريقي بنك الدم المركزي للحملات وبنك الدم في الدمام، نفذا حملات تبرع بالدم، بمشاركة فاعلة من المتطوعين الذين بادروا بالتبرع لصالح دعم المركز والمنشآت الصحية في العاصمة المقدسة، والتي تستقبل خلال موسم الحج أفواجًا كبيرةً من حجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم.

وأعربت «صحة الشرقية» عنن دعمها تنفيذ ودعم حملات التبرع بالدم على مدار العام، في إطار جهودها المستمرة لترسيخ ثقافة التبرع الطوعي لاستقطاب أكبر عدد من المتبرعين بالدم، عبر تعزيز الوعي الثقافي والصحي والإنساني بفوائد التبرع بالدم على الفرد والمجتمع.