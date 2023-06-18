50 علامة تجارية تشارك في أسبوعي الموضة بفرنسا

أعلنت هيئة الأزياء عن مشاركة عدد من المصممين المشاركين في برنامج 100 براند سعودي بأسبوع الأزياء الذي سيُقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال نهاية شهر يونيو، وأسبوع الهوت كوتور في مطلع شهر يوليو المقبل، والتي تتمثّل في إقامة عدد من العروض للمصممين السعوديين.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكمك: "نسعد في هيئة الأزياء بهاتَين المشاركتَين، حيث تعد من أهم الأسابيع في عالم الأزياء، والتي ستُمكّن المواهب المحلية من الاختلاط بنظرائهم العالميين، وتبادل الخبرات معهم بما يسهم في تطوير مواهبهم وصقلها، فضلاً عن الالتقاء برجال الأعمال المشترين العالميين والمستثمرين الفاعلين في عالم الموضة والأزياء".

وأضاف: "برنامج 100 براند سعودي أثبت منذ إطلاقه في عام 2021 أن المملكة تمتلك مجموعة واسعة من العلامات التجارية الفريدة، والمواهب المحلية المميزة في عالم الأزياء والموضة، وتسعى الهيئة إلى تمكينهم عبر المشاركات الدولية للاختلاط بالخبراء في هذا المجال، والاستفادة منهم لتطوير مهاراتهم، وعلاماتهم التجارية".

وستشهد هذه المشاركة وجود أكثر من 50 علامة تجارية في معرض الملابس الجاهزة خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو في باريس، وفي معرض كوتور خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو في باريس، كما تتمتع الشركة السعودية للقهوة برعاية هذا الحدث الاستثنائي طوال هذه المدة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود هيئة الأزياء في تطوير هذا القطاع، ودعم المواهب المحلية عبر ترسيخ حضورهم في المحافل العالمية، وتعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.