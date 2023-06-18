من أصل بنغالي وعمره 14 عاماً… قصة الفتى الذي جعله #إيلون_ماسك أصغر موظف في شركة «SpaceX» (فيديو)

استقطب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أصغر مهندس برمجيات للعمل في شركته «SpaceX».

المهندس الصغير اسمه كيران كويز، يبلغ من العمر 14 عاماً فقط، وهو أمريكي من أصل بنجلاديشي.

تخرج الفتى في كلية الهندسة بجامعة «سانتا كلارا»، أمس السبت الموافق 17 يونيو الجاري، وبذلك صنع إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، باعتباره أصغر خريج في الجامعة على الإطلاق، والتي تأسست منذ 172 عامًا.

وحصل العبقري الصغير على درجة البكالوروس في علوم الحاسوب والهندسة، وأكمل الدراسات العليا في مجال تعلم الآلة، وهو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي.

كما أنه سيصبح أصغر موظف في شركة «SpaceX» المملوكة لـ«ماسك»، الذي قرر استقطابه للعمل في الشركة فوراً بعد التخرج.

ويستعد الفتي للعمل في الشركة التابعة للملياردير الأمريكي خلال الفترة المقبلة، ليكون بذلك أصغر موظف على الإطلاق في واحدة من أكبر الشركات في العالم.

وبحسب وسىائل إعلام أمريكية، سينتقل الفتى مع والدته «جوليا» من منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى العاصمة واشنطن، للانضمام إلى فريق «ستارلينك» بشركة «SpaceX».