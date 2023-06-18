نادي إسباني يقترب من حسم صفقة #الاتحاد

كشفت بعض التقارير عن مفاجأة بشأن مستقبل أداما تراوري، مهاجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "DS" الإسبانية، إن أداما تراوري على رادار ريال بيتيس، ويهدف الفريق الأندلسي لضمه لتدعيم خط هجومه فى الموسم المقبل فى ظل اهتمام الاتحاد للفوز بخدمات اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن أداما يعد خيارا مجانيا ويبحث بالفعل عن فريق للموسم المقبل.

وشارك تراوري لعب هذا الموسم 34 مباراة بمختلف المسابقات مع وولفرهامبتون، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.

جدير بالذكر أن تراوري سبق له اللعب مع برشلونة على نظام الإعارة الموسم الماضي، بجانب أنه من ناشئين الفريق الكتالوني.