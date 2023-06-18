«45 درجة».. #الأرصاد: طقس حار على #المشاعر_المقدسة خلال موسم #الحج هذا العام (فيديو)

استعرض المركز الوطني للأرصاد الظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وأعلن الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور أيمن بن سالم غلام، في مؤتمر صحفي لاستعراض الظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، أن التوقعات تشير إلى طقس حار على المشاعر المقدسة.

وقال «بن سالم»: «تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون حاراً بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، تتراوح فيه درجات الحرارة العظمة ما بين 43 لـ45 درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى بين 27 و30».