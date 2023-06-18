الهلال يقترب من صفقة روبن نيفيز

كشفت بعض التقارير الصحفية عن دخول نادي الهلال في المفاوضات مع روبن نيفيز لاعب فريق وولفرهامبتون

وارتبط اسم روبن نيفيز مؤخرا، بالانتقال إلى صفوف برشلونة، خاصة بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس عن الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم المنقضي.

وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير نشرته: "نيفيز أحد أهداف نادي برشلونة هذا الصيف، لتعويض رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس، تلقى عرضا مغريا من نادي الهلال السعودي".

وتابعت، أن عقد نيفيز سينتهي مع وولفرهامبتون بنهاية الموسم المقبل 2024، لكن الأقرب سيكون رحيله خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت "ماركا" في تقريرها، أن العرض القوي الذي قدمه الهلال السعودي، جعل اللاعب يفكر بجدية لخوض التجربة مع الزعيم الآسيوي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن في برشلونة لم يتخذوا قرارهم بعد بشأن صفقة نيفيز، لكن المؤكد أنهم يملكون أولويات أخرى لتدعيم خط وسط الفريق.