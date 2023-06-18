ماسك يسخر من #بايدن بسبب الضرائب: «اعطوه كلمة المرور ليكتب تغريداته بنفسه»

سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة «تويتر»، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما طالب الأخير الأثرياء بدفع حصتهم العادلة من الضرائب.

ودعا «بايدن» في مؤتمر جماهيري بولاية بنسلفانيا، ضمن حملته لانتخابات الرئاسة 2024، أمس، إلى فرض ضرائب أكبر على الشركات الكبيرة وأصحاب المليارات، قائلاً: «الوقت حان كي يبدأ فاحشو الثراء في دفع نصيبهم العادل».

ونشر الحساب الرسمي لـ«بايدن» على «تويتر» الجملة ذاتها، فرد «ماسك» عليها بطريقة ساخرة، قائلاً: «لو سمحتوا أعطوه كلمة المرور ليستطيع أن يكتب تغريداته بنفسه، أرجوكم إني أترجاكم!».

وكتب الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» عدة تغريدات أخرى للرد على «بايدن» قال فيها: «أوافق على أننا يجب أن نجعل أي مخططات متقنة لتجنب الضرائب أمراً غير قانوني، لكن التصرف بناءً على ذلك من شأنه أن يزعج الكثير من المانحين، وسنرى أقوالاً فقط، ولن نجد أفعالاً».

وأضاف: «أولئك الذين سيُجبرون في الواقع على تحمل عبء الإنفاق الحكومي الزائد هم من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط، لأنهم لا يستطيعون الهروب من ضريبة الرواتب».