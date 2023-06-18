عِلم توقع عقداً لتشغيل منصة إلكترونية مختصة بالتسجيل العيني للعقار

أعلنت شركة «عِلم» توقيع عقد خدمات بـ 56.8 مليون ريال، مع الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، من أجل تطوير وتشغيل منصة إلكترونية مختصة بأعمال التسجيل العيني للعقار.

وذكرت الشركة أن العقد يتضمن تطوير وتشغيل منصة إلكترونية مختصة بأعمال التسجيل العيني للعقار، لمدة 4 سنوات و3 أشهر.

وتتوقع «عِلم» أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الثاني من العام المالي 2023م.

وفي 5 يونيو الجاري، أعلنت شركة «عِلم» عن دخولها في مناقشات مبدئية مع شركة «ثقة» لخدمات الأعمال، بشأن صفقة محتملة للاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في شركة «ثقة» لخدمات الأعمال.

وأوضحت «عِلم» أن «هذه المناقشات لا تعني بالضرورة أن الصفقة المقترحة سوف تتم بين الطرفين»، مضيفة: «في حال تم الاتفاق على إجراء الصفقة المقترحة، فسيخضع ذلك لشروط معينة، بما فيها موافقات الجهات المعنية، وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة علم، إذا تطلب الأمر ذلك».