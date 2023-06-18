ولي_العهد يعزي رئيسة وزراء إيطاليا في وفاة #برلسكوني

سمو ولي العهد يعزي رئيسة وزراء إيطاليا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للسيدة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية، سيلفيو برلسكوني.

وقال سمو ولي العهد في برقية العزاء: «تلقينا نبأ وفاة رئيس مجلس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية السيد سيلفيو برلسكوني، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».