قائمة المرشحين لتدريب #ريال_مدريد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن قائمة المرشحين لتولي تدريب فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، جهّز بدلاء محتملين لأنشيلوتي، رغم أن المدرب الإيطالي لا يمكنه الرحيل قبل بداية عام 2024 وفقًا للعقد.

وأضافت أن القائمة التي جهزها بيريز تضم الخماسي راؤول جونزاليس، وتشابي ألونسو، وجوزيه مورينيو، وأنطونيو كونتي، وجوليان ناجلسمان.

وارتبطت هذه الأسماء بقيادة ريال مدريد على مدار الموسم الماضي، وقت أن كانت التكهنات تشير إلى احتمالية رحيل أنشيلوتي بنهاية الموسم.