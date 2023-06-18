بجراحة قلب مفتوح.. إنقاذ حياة حاج إيراني في مدينة الملك عبدالله الطبية

نجح مركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاج إيراني بالعقد السادس من عمره، عقب تعرضة لجلطة قلبية حادة بسبب تضيق وإنسداد في الشرايين التاجية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن المدينة الطبية استقبلت المريض، والذي كان يعاني من ألم شديد في منطقة الصدر، وتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة والتحاليل والأشعة المقطعية وأشعة «الإيكو»، وإجراء قسطرة قلبية تشخيصية، أظهرت نتائجها وجود ضيق وإنسدادات في الشرايين التاجية غير قابلة للتوسيع بالقسطرة القلبية.

وقرر الفريق الطبي المكون من جراحي القلب وفريق التخدير والتمريض إجراء عملية قلب مفتوح، وجراحة ترقيع الشرايين التاجية، وهو ما تكلل بالنجاح، بعد أن استغرق ٥ ساعات كاملة.

ونُقل المريض بعد ذلك إلى غرفة العناية المركزة، وتمت متابعة حالته لحين استقرارها، ثم نُقل إلى التنويم وتماثل للشفاء، تمهيداً لعودته وإكمال نسكه وهو بأتم الصحة والعافية.

ويتميز مركز صحة القلب في المدينة الطبية بإجراء مثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير، نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها في العالم، بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام من الحجاج، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية.