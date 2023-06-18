حاج مصري مقيم في ألمانيا يقارن بين قطار الحرمين والقطارات الأوروبية (فيديو)

أشاد حاج مصري يدعى الدكتور محمد فايد، بقطار الحرمين السريع والخدمات المقدمة من المملكة لضيوف الرحمن.

وقارن الحاج المصري في مقابلة مع قناة “العربية” بين قطار الحرمين والقطارات الأوروبية، مؤكدا أن القطارات لا تقل عن أي دولة أوروبية.

وأضاف الحاج المصري: “القطار لا يقل عن القطارات في ألمانيا أو يفوق في انضباط المواعيد يخرج ويصل في المواعيد المحددة، أو في مستوى النظافة أو الجودة أو الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وحكى الدكتور محمد فايد عن تطور الخدمات وسرعتها منذ حجته الأخيرة قبل 8 سنوات، قائلا: “قبل سنوات كانت الرحلة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة تستغرق 8 ساعات عبر "باصات"، أما الآن فخلال ساعتين يمكن أن تصل من المدينة إلى مكة".

وأشاد الحاج المصري، بالإجراءات والتنظيم الذي وجده عند وصوله إلى الأراضي المقدسة.