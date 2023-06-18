توافق أمريكي صيني على زيادة عدد الطلاب وزيارات رجال الأعمال بين البلدين

أكد وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، أن العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها منذ عام 1979.

وقالت وكالة “رويترز” نقلًا عن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوتي بلينكن ونظيره الصيني أعربا عن رغبتهما في استقرار العلاقة بين البلدين ومنع تحول المنافسة إلى صراع.

وأضافت “رويترز”، أن وزير الخارجية الأمريكي اتفق مع نظيره الصيني على العمل معا لزيادة عدد الرحلات الجوية التجارية بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن دعا نظيره الصيني إلى زيارة واشنطن لمواصلة المحادثات، مشيرة إلى أن بلينكن أكد لنظيره الصيني أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين البلدين للحد من مخاطر سوء الفهم.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن بلينكن أجرى محادثات صريحة وموضوعية وبناءة مع نظيره الصيني.