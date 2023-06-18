وولفرهامبتون يوافق على بيع نجمه إلى #الهلال

أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي وافق على بيع لاعبه روبن نيفيز إلى الهلال.

كما ذكر موقع صحيفة "ذا أتلتيك" الأميركية، أن الهلال السعودي وافق على المبلغ الذي طلبه اللاعب الدولي البرتغالي، وأضافت الصحيفة أن نيفيز سينتقل من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السعودي، مع تبقي عام واحد على عقده مع وولفرهامبتون.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر "26 عاما" يقترب من أن يصبح لاعبا جديدا لفريق الهلال، وكل شيء يشير إلى أنه لن ينضم إلى برشلونة هذا الصيف.

ولفتت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني أراد التعاقد مع لاعب وولفرهامبتون بعدما تم عرضه من قبل وكيله جورجي مينديز، لكن أنسو فاتي رفض مغادرة برشلونة، مما يعني صعوبة ضم نيفيز بسبب الوضع الاقتصادي لبرشلونة.