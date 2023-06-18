تشكيل #إسبانيا و #كرواتيا في نهائي #دوري_المؤتمر_الأوروبي

أعلن دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، ونظيره زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، تشكيل الفريقين في المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي والتي تنطلق في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وأتى تشكيل إسبانيا مكون من:

في حراسة المرمى: سايمون.

في خط الدفاع: خيسوس نافاس، لي نورماند، لابورت، ألبا.

في خط الوسط: رويز، رودري، جافي.

في خط الهجوم: أسينسيو، بينو، موراتا.

فيما يتواجد على دكة الاحتياط كلًا من: كيبا، ديفيد رايا، كارفاخال، ديفيد جارسيا، بيرنات، زوبيميندي، ميرينو، كاناليس، أولمو، خوسيلو، مورينو، ويليامز.

في المقابل، يخوض كرواتيا اللقاء بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

في خط الدفاع: يورانوفيتش، إيرليتش، سوتالو، بيريسيتش.

في خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش.

في خط الهجوم: باشاليتش، كراماريتش، إيفانوسيتش.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فيدا، لابروفيتش، ستانيشيتش، إيفوشيتش، باريشيتش، ماجير، فلاشيتش، بيتكوفيتش، موسى، سوسا، بيلجو.