الاتحاد_الأوروبي: سنقدم 20 مليون يورو لـ #مصر لدعم اللاجئين السودانيين

عقد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مؤتمرًا صحفيًا مع ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد خلاله أن مصر قادرة على لعب دور مهم في الاستقرار ومواجهة الهجرة غير المنظمة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن شكري عقد مباحثات موسعة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بحضور وفدي الجانبين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.

ومن جهته، قال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في المؤتمر الصحفي إن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم 20 مليون يورو لمساعدة مصر في استقبال الفارين من السودان، مشيرا إلى أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف شخص فروا من السودان.

وأضاف بوريل: “بدأنا فصلا جديدا من التعاون مع مصر في الشق الأمني”.

وبشأن القضية الفلسطينية، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الحل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين وهذا يقوم على أساس التفاوض.

ومن جهته، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية باعتبارها الشريك التجاري الأول لمصر.