مشروب طاقة يكسر زجاج سيارة.. 13 ثانية تحير الآلاف

ضجة واسعة أثارها شاب ظهر في مقطع فيديو لمدة 13 ثانية فقط، إلا أنه حصد مشاهدات مليونية.

في الفيديو يسكب الشاب أحد مشروبات الطاقة الشهيرة، على زجاج سيارة، وفجأة ينكسر الزجاج. وتم تداول المقطع تحت عنوان "فيديو لشخص يوثق خطر مشروب الطاقة".

وتفاعل الآلاف مع الفيديو وطرحوا احتمالات عدة، منهم من رفض فكرة خطر مشروب الطاقة، وبرر انكسار الزجاج بأنه تم تسخينه وسكب المشروب البارد عليه.

ومنهم من قال إن تم وضع زجاج وهمي خفيف حتى ينكسر بسرعة ويثير غضب المشاهدين تجاه الشركة المنتجة للمشروب العالمي.

يقول حساب حمل اسم "د.نوف الخريجي" على "تويتر": أعتقد أن المقطع في خدعة لكن الأكيد أن مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية ضررها كبير جداً وخاصة على الأطفال".

وتابع حساب "أبو يوسف": "بلا شك المشروب غير صحي بس الحركة أوفر".

وقال حساب "محمد": "كل مشروبات الطاقة خطر جداً وخصوصاً علي مرضي السكر ربنا يعافيهم علشان كمية السكر اللي فيها بترفع سكر الدم بقوة، لكن الفكرة في الفيديو الزجاج درجة حرارته مرتفعه والمشروب بارد".