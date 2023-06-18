تيرشتيجن على أبواب #دوري_روشن الموسم المقبل

كشفت بعض التقارير عن تلقي تيرشتيجن عرضًا من أحد أندية دوري روشن في الموسم المقبل.

وينضم اسم تيرشتيجن، لقائمة نجوم كرة القدم العالمية المطلوبين لتمثيل الأندية السعودية في الموسم المقبل، وذلك بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، والفرنسي كريم بنزيما الذي وقع مؤخراً لصالح الاتحاد.

فجرت شبكة "فوتبول توتال" مفاجأة قوية حول محاولة أحد الأندية السعودية لضم الحارس الألماني تيرشتيجن من صفوف برشلونة، في فترة الميركاتو الصيفي.

وحسب المعلومات الواردة من الشبكة فأن هناك نادٍ سعودي قدم عرضاً للتعاقد مع حارس مرمى برشلونة، مقابل 80 مليون يورو.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النادي السعودي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، سيضم تيرشتيجن لمدة 3 سنوات وسيمنحه راتباً قدره 25 مليون يورو سنوياً.