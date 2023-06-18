أسماء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر مساء اليوم الأحد، مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا.

وجاء تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة كالتالي:

1 - طلال خالد الأحمد الصباح، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

2- أحمد فهد الأحمد الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

3- عيسى أحمد محمد الكندري، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة

4 - د. سعد حمد البراك نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

5- فهد علي الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات

6- عبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشئون الاسلامية