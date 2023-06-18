اختتام معرض “فيفا تك 2023” الدولي بخبرات ريادية وتقنيات متنوعة من أصحاب المنشآت السعودية

اختُتمت فعاليات معرض "فيفا تك - VivaTech" الدولي بخبرات ريادية وتقنيات متنوعة من أصحاب المنشآت السعودية.

وشارك أصحاب المنشآت السعودية في اليوم الأخير من معرض "فيفا تك - VivaTech" الدولي، ضمن جناح "استثمر في السعودية".

وقال بدر البدر، وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين، إن معرض "فيفا تك" تجربة ناجحة سواء في عدد الزوار الكبير أو تبادل الخبرات بين المشاركين.

وأوضح عبد العزيز القصير مدير إدارة الفعاليات في منشآت، أن المشاركة في المعرض الدولي تهدف إلى دعم وتمكين رواد ورائدات الأعمال، وتسعى منشآت إلى التوسع دوليا من خلال التعرف على أبرز المشاركات الناجحة.

واختتمت فعاليات الدورة السابعة لمعرض "فيفا تك 2023" في العاصمة الفرنسية باريس، وحطمت هذه النسخة رقما قياسيا بحضور أكثر من 150 ألف زائر من 174 دولة حول العالم.

ويعتبر معرض “فيفا- تك” أحد الملتقيات العالمية الكبرى في مجال الابتكارت الحديثة والتكنولوجيات الرقمية، واستقطب 2800 شركة ناشئة إضافة إلى مشاركة 450 متحدثا أبرزهم الميلياردير إيلون ماسك مؤسس شركتي "سبايس إكس" و"تسلا" ومالك "تويتر".